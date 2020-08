Ultime notizie Napoli – Paolo Di Canio, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky Calcio Club”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Se non dovesse giocare Insigne, considerando come sta e quante soluzioni offre alla squadra, allora in percentuale dico che il Barcellona passa il turno al 60% ed il Napoli al 40 %. Il Barcellona resta sempre il Barcellona anche se quest’anno sta incassando tanti gol”.