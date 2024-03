Di Canio: "Non è vero che il Barcellona fa meno paura, all'andata hanno comandato. Solo in un caso in Napoli può andare in Paradiso..."

Notizie Napoli calcio. Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

“Il Barcellona non fa meno paura anche se non è l’inferno pieno di fiamme del passato. Non sono irresistibili, però anche all’andata sono stati loro a controllare la gara anche se non hanno concluso. Mancano di finalizzazione ed in fase difensiva concedono, il Napoli che si è ritrovato un pochino dovrà innescare Kvaratskhelia ed Osimhen per cercare di passare dall’inferno al paradiso, magari con qualche scottatura”.