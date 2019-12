Di Canio: "Nessuno ha più paura del Napoli, i centrocampisti lasciano buchi davanti alla difesa. Ammutinamento? Difficile ricostruire ora..."

Paolo Di Canio, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky calcio club”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Da quello che è venuto fuori sulla questione del ritiro hanno sbagliato i giocatori. Per quello che è successo è difficile ricostruire, non c’è stato rispetto non solo professionale ma anche umano. E’ difficile recuperare una situazione del genere, tante cose non sono andate per il verso giusto. I due centrocampisti centrali invece di dare stabilità vanno in giro per il campo. Si creano dei buchi davanti alla difesa. Nessuno ha più paura del Napoli”.