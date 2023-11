Paolo Di Canio, opinionista Sky, commenta la vittoria per 1-0 della Juventus contro la Fiorentina dagli studi di Sky Calcio Club. Ecco le sue parole: "Abbiamo assistito alla vittoria di una squadra che si deve salvare contro una grande squadra che vuole vincere a tutti i costi. La Juventus ha messo in mostra una difesa ad oltranza, chiudendosi soprattutto nel secondo tempo. L'atteggiamento è stato quello di chi non esce mai dalla sua area di rigore".