Di Canio: "Il Napoli è qualcosa di meraviglioso, il gol di Elmas un diamante! Ma una cosa può esser un problema"

A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l’ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio per parlare di Napoli-Cremonese.

“Il Napoli è una squadra che non si perde mai, tra preparazione e scontri diretti: magari scivolare in Coppa Italia può aver anche aiutato, il Napoli se attacca bene difende bene ed è qualcosa di meraviglioso. Nello scontro diretto a livelli più alti, nel dentro o fuori, se sbagli cinque-sei occasioni e non solo una, allora può essere un problema. Elmas? Il gol è davvero un pezzo di diamante, Di Lorenzo lo invita e lui quando si gira ed è fronte alla porta ha un controllo pazzesco”