Notizie Calcio Napoli - Anche Paolo Di Canio, presente negli studi di SkySport, si è pronunciato sulla sconfitta del Napoli contro il Milan al San Paolo:

"E' difficile far cambiare carattere a un'intera squadra e Gattuso è troppo intelligente per non capire che è difficile che tutti possano diventare dei piccoli Gattuso. Tuttavia non credo che sia mancata la mentalità, Fabian Ruiz per esempio ci prova ma è inaeguato in fase di non possesso".