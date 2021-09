Napoli Calcio - A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Paolo Di Canio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Napoli? Controllo e dominio, ma alla fine non m’è piaciuta l’accademia e a Spalletti nemmeno sarà piaciuta: volevano entrare in porta con la palla, invece dovevano avere fame di fare gol. Non mi ha fatto impazzire”