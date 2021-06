Di Campli: "Sconsiglio fortemente ai ragazzi di diventare agenti, manca un regolamento chiaro e tanti ne approfittano per guadagnare sempre di più"

Calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Donato Di Campli, agente: “Il regolamento sui procuratori è a maglie larghe, mancano leggi chiare e tutti si inseriscono per trarre profitti elevati. Ai giovani che si avvicinano a questo mondo dico di abbandonarlo al più presto sia perché in Italia, a differenza delle altre nazioni, l’esame è difficilissimo sia perché è molto complesso trovare ragazzini girando per i campi, visto che, già intorno ai 13 anni, vengono ‘accalappiati’ dalle agenzie”