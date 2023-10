Di Biagio: "Scudetto? Inter e Milan hanno una marcia in più, il Napoli è in difficoltà"

Ai microfoni di TMW, a margine del Festival dello Sport di Trento, l'ex ct dell'Under 21 Luigi Di Biagio parla così del caso scommesse esploso nei giorni scorsi:

"Spalletti deve estraniare la squadra da quello che sta succedendo e deve pensare solo a vincere la gara. E penso lo stia già facendo".

Come mai il calcio italiano non impara la lezione?

"Dispiace, c'è tanto dispiacere perché sono coinvolti due ragazzi che io ho cresciuto come Tonali e Zaniolo. So che ragazzi sono e mi dispiace tantissimo. Ci sono delle indagini in corso, vorrei scindere il discorso del calcioscommesse e delle scommesse che comunque sono un problema. Spalletti deve pensare a vincere stasera, l'altra cosa si sta allargando ed è difficile commentare. C'è tanto dispiacere, quello sì".

Il campionato?

"Inter e Milan hanno una marcia in più, il Napoli è in difficoltà, la Juventus sta facendo un discreto campionato, le romane sono un po' indietro e il resto lo vedremo. Sicuramente Inter e Milan sono partite forte".