Di Biagio: "Addio di Spalletti al Napoli? Ho dedotto che è stato anche per motivi economici"

Luigi Di Biagio è intervenuto ai microfoni di TvPlay parlando dell'addio di Luciano Spalletti al Napoli:

"Uno dei motivi dell’addio di Spalletti dal Napoli è stata la parte economica: non gli è stato adeguato un contratto. Guadagnava niente, ha vinto lo Scudetto che guadagnava 2,5 milioni. Da alcune interviste ho dedotto questa cosa, poi potrei sbagliarmi. Italia? Mi sembra di rivedere il Napoli, con buon calcio, dopo l’avvio scioccante. E’ normale che i test più importanti ci potranno dire altro, ma io ero preoccupato dell’Albania. Poteva essere difficile e aver reso semplice una gara, una prima, e averla vinto è un passo importante. Secondo me Dimarco nella rimessa laterale non ha visto l’avversario, ma quell’errore non esiste. Non si può fare una rimessa orizzontale in quel modo. Donnarumma? Poteva fare di più sul tiro, ma non si aspettava quel tiro potente sul primo palo. Ora contro la Spagna sarà un test molto complicato. Negli ultimi minuti, l’Italia si è un po’ impaurita contro l’Albania. Il DNA di Spalletti è quello di andare a cercare un terzo gol e non mantenere il risultato. Entra anche la stanchezza verso il finale di gara. Ma il mister vuole trasmettere l’idea di continuare a segnare, di non fermarsi”.