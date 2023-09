Dgebuadze a CN24: "Rinnovo Kvara? Va gestito con rispetto e silenzio: una questione da risolvere tra società e calciatore"

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Siamo ad inizio stagione e si parla di calcio e di stipendi. C'è questa situazione ma il calciatore sa che la questione è da risolvere con la società e il tutto non va reso pubblico. Tutto va gestito con rispetto. Quello che mi preoccupa è che il club abbia un ambiente sano e si possa lavorare al meglio. Jugeli non è solo il suo agente ma un membro della famiglia, non si può parlare di cazzate dopo la stagione appena passata. La cosa va gestita con rispetto e silenzio. Da marzo Kvaratskhelia non è più così brillante come l'inizio della stagione: ha potenzialità incredibili ma vive un periodo non brillante ma la situazione del contratto e il comunicto del Napoli è un qualcosa di inutile in questo momento. Mancanza gol? Non so se può condizionarlo o meno. Lazio? Nessuno poteva immaginare quello che è accaduto. Nella gara precedente ha fatto bene, compreso l'assist. Può fare cose brillanti sempre, in ogni giocata".