Dgebuadze a CN24: "Kvaratskhelia rinnova con il Napoli? Una cosa induce all'ottimismo. Col Parma è arrivato un segnale importante"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Kakha Dgebuadze è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Kvaratskhelia rinnova con il Napoli? Tanti me l’hanno chiesto, ma non ci sono informazioni a riguardo: non vuol dire che non ci siano conferme, ma semplicemente non vengono fatti commenti sui colloqui tra le parti. Penso sia l’approccio corretto, dopo la sosta riceveremo aggiornamenti, ma da ciò che ho letto c’è una buona base per essere ottimisti: sin dal primo giorno a Napoli Conte ha chiarito che Kvaratskhelia è un punto fermo, avere la fiducia dell’allenatore induce all’ottimismo e secondo me la firma alla fine arriverà.

Perchè sono ottimista? Perchè vedo Kvaratskhelia felice in campo, che gioca con il cuore nella squadra di Conte. Penso che Khvicha sia contento di lavorare con Conte, è la base per arrivare al rinnovo.

Lo scorso anno tutti gli allenatori del Napoli dicevano che Kvaratskhelia era fondamentale, ma Conte ha un modus vivendi per realizzare le sue idee a differenza degli altri. Penso vedremo un Kvara più forte, con il Parma non ha segnato ma ha fatto un lavoro incredibile. Per me è più importante questo di un gol o di un assist, lavora per la squadra e anche il ct Sagnol ha parlato del suo nuovo ruolo. Con Conte penso che lui migliorerà le sue capacità”