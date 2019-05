Deschamps dice 'no' alla Juve: "Il mio futuro è la Francia, non c'è nessuna possibilità"

Didier Deschamps fa chiarezza sul suo futuro e chiude la porta alla Juventus in una intervista riportata da Gazzetta.it.

"Tutte le mie energie e la mia concentrazione sono focalizzate sulla fase di qualificazione della Francia all'Europeo, e spero anche dopo per partecipare alla competizione continentale. Per me è tutto ben chiaro e tondo. Anche se fa sempre piacere si parli di me per le panchine di grandi club come la Juventus, oggi il mio futuro è legato alla nazionale francese. E non c'è nessuna porta da aprire ad altre possibilità”.