Denis: "Lo Celso al Napoli darebbe una mano enorme! Su Osimhen e Simeone..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli German Denis, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Giovani Lo Celso al Napoli? Un giocatore che può fare qualsiasi ruolo, anche davanti alla difesa: ha doti di inserimento, può fare la mezz’ala, è uno che si adatta e a me piace tantissimo, nella rosa del Napoli può dare davvero una grande mano. Un consiglio a Osimhen? Victor è uno che è entrato nel cuore dei tifosi del Napoli, ha portato lo scudetto e s’è visto cosa è stato capace di fare: bisogna trovare una via di mezzo per accontentare lui ed il Napoli, serve uno come Osimhen nel campionato di Serie A. Simeone? Il Cholito ogni volta che è chiamato in causa si fa trovare pronto, qualsiasi squadra vorrebbe uno come lui”