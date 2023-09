Denis: "Il Napoli ha tutto per ripartire, c'è un azzurro che con Osimhen potrebbe fare tanti assist"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli German Denis, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Retegui sfida Osimhen? Il Napoli ha tutto per ripartire, ci poteva stare una sconfitta contro la Lazio: non è stata la giornata giusta, ma io ho rivisto sprazzi del Napoli di Spalletti. Ho visto Raspadori in forma, serve capire come si troveranno in campo lui e Osimhen: penso che Jack possa dar tanto in coppia con Victor. Lo vedrei alle sue spalle in campo, Raspadori può fare tanti assist: sa saltare l’uomo, può mettere Osimhen davanti al portiere”