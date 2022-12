Denis: "C'è un segreto dietro il primo posto del Napoli in campionato! Su Raspadori e Simeone c'è una cosa da dire"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli German Denis, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mondiale? Nel 2014 ero allo stadio in Brasile per la finale dell’Argentina, la meritavamo di vincere. Adesso contro la Francia c’è fiducia, anche se sono uno squadrone.

Totti dice che Osimhen è il miglior attaccante della Serie A? Sono d’accordo con lui, sta passando un grandissimo momento e sta facendo la differenza: il Napoli è davanti a tutti anche grazie a lui.

Raspadori a centrocampo? Può adattarsi a qualsiasi ruolo, anche fisicamente e non solo tecnicamente. Per una rosa come quella del Napoli che ha bisogno di tutti, è un giocatore molto importante.

Simeone? Giovanni può fare la differenza, ha sfiorato il Mondiale perchè Scaloni ha scelto altri giocatori: è un ragazzzo che si fa trovare sempre pronto quando viene chiamato in causa”