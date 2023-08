Demme, parla l'ex compagno: "Lui è il giocatore giusto per l'Herta Berlino"

Notizie Calcio Napoli - Diego Demme è in uscita dal Napolie con tutta probabilit tornerà in Bundesliga, direzione Berlino. L'ex compagno di squadra dell'azzurro, Davie Selke, ha promosso il suo possibile trasferimento all'Herta Berlino, squadra in cui ha militato. Di seguito le sue dichiarazioni a Sportbild:

"Diego può essere il pezzo del puzzle che manca all'Hertha. È un calciatore incredibilmente bravo, un aspirapolvere davanti alla difesa che può dirigere il gioco dalla sesta posizione. Gioca le palle mortali verso l'alto. Ed è molto esperto, ha già visto quasi tutto. Alla RB sembrava spesso che, nonostante tutta la concorrenza, non avrebbe più avuto un posto in squadra, ma alla fine ha sempre giocato. È duro e resistente. Non è un oratore, ma è potente e Un linguaggio del corpo chiaro in campo ed è anche un professionista assoluto".