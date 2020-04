Dellas: "Manolas, che personalità! Farà sempre meglio in carriera. Tsimikas? Cross incredibile, ha equilibrio sia difensivo che offensivo"

Ultime calcio - Traianos Dellas è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono in Grecia, ad Atene, e la situazione rispetto all'Italia è migliore. Sto male per ciò che si vive in Italia con i tanti morti. Manolas? Lo conosco molto bene, ha iniziato a giocare accanto a me. Sta facendo una carriera meravigliosa. E' rapido, forte ed è migliorato tanto. E' cresciuto tanto, anche come personalità: vuole giocare sempre e fare bene. E' sempre stato così da giovane e per questo si sta imponendo. Deve continuare così, farà sempre meglio. Tsimikas? Ha fatto bene in questa stagione, ha equilibrio sia difensivo che offensivo. Ha iniziato da esterno alto, poi è stato arretrato. Gioca la palla bene e ha un buon cross: ha caratteristiche giuste per un terzino sinistro".