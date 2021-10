Delio Rossi: "Spalletti ha dato sicurezza ad una rosa importante: il Napoli è da scudetto"

Ultime calcio - Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio:

Si aspettava le difficoltà iniziali della Juventus?

"Si è chiuso un ciclo alla Juventus, e deve aprirsene un altro, lo dice l'aspetto economico e la carta anagrafica di diversi calciatori. Allegri è un allenatore che conosce ambiente e giocatori, ma forse non ha i giocatori per giocare un calcio diverso: il centrocampo della Juve non vale forse le prime cinque in Italia".

Sorpreso dall'avvio di stagione del Napoli?

"Non è facile vincere sette partite. Hanno una rosa importante e l'allenatore ha dato sicurezza"

Può lottare per lo scudetto?

"Sì, questo è il campionato post Europei con le cinque sostituzioni che permettono di cambiare squadra durante le partite e questo avvantaggia le grandi".