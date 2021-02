Delio Rossi: "Osimhen non adatto al 4-3-3, Lozano lo vedrei bene da centravanti"

Ultime notizie calcio Napoli – Delio Rossi, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non è mai una questione di modulo, ma è vero che ci sono alcuni calciatori più tagliati per un certo sistema di gioco. Nel 4-3-3, in maniera inevitabile, sono fondamentali due ruoli: quello del regista e quello del centravanti, non a caso hanno fatto le fortune del Napoli di Sarri Jorginho e Mertens. Osimhen non lo vedo adatto a fare il centravanti in un tridente perché attacca quasi solo la profondità, mentre in quella posizione devi anche sapere arretrare e saperti abbassare. Lozano lo vedrei bene ma non è comunque Mertens da centravanti”.