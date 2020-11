Delio Rossi: "Napoli superiore al Milan tecnicamente, bravo Gattuso ad adattarsi ai calciatori. Ecco come si argina Ibra"

Ultime notizie calcio Napoli – Delio Rossi, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Gattuso è stato bravo ad adattare le sue idee di gioco alle caratteristiche dei giocatori ed infatti quest’anno ha cambiato modulo. Al di là di questo, più dei moduli, quando si attacca cambiano i movimenti. Con Ibrahimovic o sei bravo ad anticiparlo oppure, visto che è bravo di testa, si potrebbe lasciarlo libero di spizzare andando poi su chi potrebbe ricevere quella sponda. Sarebbe un modo per evitare di perdere un uomo in un duello aereo. Il Napoli credo abbia qualcosa in più rispetto al Milan dal punto di vista tecnico, ma ovviamente ci sono troppi fattori imponderabili in questo periodo…”