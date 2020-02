Delio Rossi: "Napoli ancora incostante. Barcellona? Se hanno battuto il Liverpool..."

Ultimissime calcio Napoli - Delio Rossi, ex difensore di Lecce e Lazio, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli è in una situazione in cui ogni partita rappresenta un esame. Se vuole dare un senso alla stagione o riesce ad andare avanti in Champions, o arriva in finale di Coppa Italia o arriva quarto. Non è che basta vincere una partita per dire che si è maturati, la gara con la Samp ha detto che il Napoli è una squadra molto più volitiva, ma nell'arco della partita non è ancora costante. Barcellona? Sulla carta non c'è partita, ma dipenderà dal momento in cui le squadre si sfideranno. Dipende dagli infortuni, dai cali di rendimento etcetera. Bisogna vivere alla giornata, la sorte ha detto male. Il Napoli ha battuto il Liverpool e non vedo motivo per il quale non possa farlo anche col Barça. Il Napoli deve migliorare nell'intensità, concede troppo per essere una squadra di livello. Una volta per un discorso collettivo, altre per i singoli e quindi deve migliorare molto dietro".