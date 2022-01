Delio Rossi: "Lobotka? Bravo tatticamente e nello smistare palla, ma gli manca la verticalizzazione!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore di Bologna e Salernitana Delio Rossi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La vittoria del Napoli a Bologna quanto è importante? Fondamentale, perchè con tutte queste partite ravvicinale non c’è molta possibilità di recuperare, anzi rischi anche il tracollo. Il Napoli ha meritato di vincere, è stato autoritario. Lobotka? I giocatori se hanno qualità e sono arrivati a Napoli, qualcosa vorrà pur dire. Poi bisogna trovare sempre il modo per farle esprimere in campo, per come intendo il play davanti alla difesa secondo me è molto bravo tatticamente e anche nello smistamento di palla. Però gli manca la verticalizzazione”