Delio Rossi: "Il Napoli non regge i quattro attaccanti avendo un solo incontrista come Allan"

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno per analizzare il momento difficile in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Dall'esterno non possiamo conoscere bene i fatti, solo chi è all’interno ha il quadro chiaro della situazione. Si evince che il Napoli non gioca da squadra e, quando riesce a farlo, è protagonista anche di prestazioni straordinarie come contro il Liverpool sia al San Paolo che ad Anfield. Il Napoli non regge i quattro attaccanti avendo solo un incontrista come Allan e spesso giocano anche due terzini di spinta, tranne quando schiera Maksimovic a destra. Coesistono spesso Di Lorenzo e Mario Rui, Callejon e Insigne sulle corsie laterali con altri due attaccanti. Se la squadra non è in condizioni brillanti ci sta che si esponga anche alle ripartenze non avendo equilibrio".