Delio Rossi: "Il Napoli deve sapere che con le squadre chiuse non può andare dentro con la giocata, la pazienza non basta"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore della Lazio Delio Rossi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli deve sapere che con le squadre chiuse non può andare dentro con la giocata, la pazienza non basta perchè altrimenti fai girare solo la palla. Devi creare superiorità numerica nell’uno contro uno, con tutto il rispetto il Napoli si permetteva anche di difendere così ma senza Kim è diverso. Il 4-3-3? Dipende sempre da chi spinge, che siano i terzini oppure i centrocampisti: se uno vuole giocare così, deve sapere di poter rischiare l’uno contro uno con giocatori in grado di recuperare sui 40 metri di distanza”