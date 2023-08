Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore della Lazio Delio Rossi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il 4-3-3 in Serie A? Quello della Lazio è diverso da quello della Fiorentina, non c’è un 4-3-3 univoco ma dipende dalle caratteristiche dei calciatori: Leao ad esempio in fase di non possesso non è al top, ed il Milan difensivamente fa il 4-4-2 mentre altri mandano un centrale di centrocampo sul centrale difensivo avversario”