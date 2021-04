Delio Rossi: "Icardi-Juventus? Meglio Mertens con CR7. Roma fuori dalla corsa Champions, la Lazio può sperare"

Ultime notizie calcio Napoli - Delio Rossi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"Roma in corsa per la Champions? Secondo me ormai sono fuori dalla corsa, indipendentemente dall'Europa League. Anche perché la corsa non la fai su una soltanto, chi mi sembra che invece possa ancora sperare, ma senza sbagliare, è la Lazio. Chi in squadra ha Cristiano Ronaldo deve avere paradossalmente un centravanti alla Benzema, cioè un giocatore che ha nelle corde anche lui il gol, ma che si adegua ai movimenti dell'altro, perché non sarà mai Ronaldo a farlo. Questo Icardi non mi sembra potersi adattare: è diverso da quello che ho lanciato io alla Sampdoria, si spendeva per la squadra, faceva corse di rientro, giocava con la squadra. Mi sembra più idoneo Morata, seppure abbia qualità minori. O per dire un altro nome Mertens. Ronaldo quando hai la palla tu è un esterno, ma quando l'hanno gli altri è un esterno... Mica è facile così".