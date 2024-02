Delio Rossi: "Calzona? Se cambi due allenatori è colpa della società e non dei tecnici. Ecco dove ha sbagliato ADL"

“Napoli in difficoltà ? Si fa fatica a dare dei giudizi perché determinate cose vanno viste da dentro. L’anno scorso è stato irripetibile, l’errore è stato confrontare quest’anno con quello precedente e sicuramente a livello inconscio c’è stato un rilassamento generale”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore di - tra le altre - Lazio, Palermo e Fiorentina, Delio Rossi.

Calzona al momento ha inciso poco.

“Quando c’è una sostituzione vuol dire che le valutazioni sono state fatte in maniera sbagliata. Se i cambi sono due la sconfitta è della società e non dell’allenatore. Evidentemente sono state fatte delle valutazioni sbagliate, l’errore di fondo sta nel fatto che si pensi che un allenatore valga un altro, come se nulla fosse”.