Delio Rossi: "Anguissa, l'ideale centrocamposta moderno. Napoli da scudetto? Telaio collaudato, serve pazienza con i giovani e con Osimhen..."

Napoli Calcio - Delio Rossi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Anguissa? Centrocampista moderno che ha intensità di gioco. Un giocatore che fa la differenza. Non dimentichiamoci, però, di Milinkovic-Savic che è il centrocampista ideale. Il Napoli deve stare attento a se stesso, ha un telaio collaudato con l'aggiunta di ulteriori qualità. Molti fanno riferimento a calciatori pagati tanto e poi non riescono a dare il proprio contributo. Vedi Tonali, oggi importante per il Milan, ma come lo stesso Osimhen. Non abbiamo pazienza nel calcio nostro, soprattutto con i ragazzi. Europa League? Non è facile andare a giocare con il Leicester eppure il Napoli ha dato dimostrazione di essere forte. La vittoria con la Juventus ha dato autostima".