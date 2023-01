Del Piero: "È difficile pensare che qualcuno possa insidiare il Napoli"

A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Alessandro Del Piero:

“Le idee come quelle del Napoli pagano? Adesso sì, ma vorrei aggiungere una cosa su Napoli e ambiente: squadra e Spalletti hanno infuso una filosofia che suona come una sinfonia in campo, la Roma l’ha rotta questa sinfonia con una partita ottima e per un attimo il Napoli agiva più di contropiede. Al momento dell’1-1 hanno rigiocato come sanno, è una squadra che va in campo per esprimere in campo ciò che si fa durante la settimana. Tutti hanno il ruolo giusto, Simeone e Raspadori dalla panchina ad esempio. È difficile pensare che qualcuno possa insidiare il Napoli se mantiene questo livello di attenzione e determinazione: li ho visti cattivi e feroci in alcuni momenti, la dice lunga sullo stato attuale della squadra”