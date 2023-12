Del Genio: "Voglio dire una cosa su Raspadori anche se so di andare controcorrente"

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss napoli dopo Napoli-Monza 0-0:

"Dico una cosa su Giacomo Raspadori e so di andare controcorrente. Io, pur stimandolo tanto, ritengo che non sia la punta centrale ideale per una squadra come quella azzurra. Raspadori, da centravanti, calcia pochissimo verso la porta avversaria ed è capitato anche nel match del Diego Armando Maradona contro il Monza. Non ho nulla contro Mazzarri, ma ritengo che avrebbe dovuto lanciare prima nella mischia il Cholito".