Del Genio: "Tutino può fare già la Serie A. Gaetano ad Empoli, sarebbe la soluzione ideale. Manolas perfetto per Ancelotti"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Manolas è un difensore molto veloce e Ancelotti tiene sempre la linea difensiva molto alta, quindi sarebbe perfetto. Mi piacerebbe anche uno come Fares, ha un buon mancino, fa dei bei cross ed è uno che spinge molto. A Napoli avrebbe una grande scuola, quella di uno dei migliori che è Ghoulam. James? Non si possono discutere le qualità tecniche del calciatore, anche dal punto di vista tattico non ci vedo remore. Le squadre forti devono avere tanti buoni calciatori, non riesco a capire quando sento parlare di doppioni. Allan? Il Napoli fece un miracolo a trattenerlo, nove società su dieci avrebbero detto sì all’offerta del PSG. Gaetano ad Empoli? Mi piacerebbe vederlo in una squadra di alta B. Quella è la collocazione giusta per uno come Gaetano. Mi piacerebbe vedere anche Palmiero e Tutino in qualche buona squadra. Gennaro potrebbe fare la Serie A sin da subito”.