Del Genio: "Troppi punti interrogativi su Milik, a gennaio va preso anche un attaccante!"

Notizie Calcio Napoli -Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"I campioni che decidono le partite sono quelli che giocano in attacco. In questo momento nella Juve non c'è Ronaldo e segnano Higuain e Dybala. Lautaro e Lukaku formano una coppia incredibile, Immobile segna goal a raffica. Nell'Atalanta anche Zapata e Muriel fanno la differenza. I nostri attaccanti son rimasti fermi alle prime giornate, solo Mertens ha continuato a segnare ed ora non la mettono più dentro. Spero che la società capisca che nel mercato di gennaio bisogna intervenire per forza. Ci sono lacune enormi da colmare, io prenderei tre giocatori nuvi anche per rinfocillare lo spogliatoio. Prenderei un laterale sinistro, un centrocampista ed un attaccante per tutti i punti interrogativi che ci sono su Milik. Manolas-Koulibaly? Hanno giocato solo sei partite insieme, un po' pochine".