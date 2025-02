Ultime notizie SSC Napoli - Paolo Del Genio, nel corso di 4-4-2, su Radio Kiss Kiss Napoli, s'è espresso così:

"Sulla lotta scudetto, io non voglio esser preso per pazzo ma dico 75% Inter e l'altro 25% se lo dividono Napoli e Atalanta. Certo, la panchina a disposizione adesso non ti dà troppe garanzie. Ma voglio essere chiaro: oggi do il 12,5% ma non è che se fossero arrivati Garnacho e Comuzzo dicevo che il Napoli aveva il 60% di probabilità di vincere! Poi mancano ancora tante gare".