Del Genio: "Spero il Napoli possa sprecare meno energie possibili contro il Crotone: c'è una scelta difficile di formazione per Gattuso"

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Speriamo domani sia una gara poco stressante per il Napoli nel senso che bisogna chiudere il prima possibile le sorti del match mostrando superiorità. Se verranno ripetute le ultime due prestazioni, sono convinto che sarà così per il Napoli. Lozano-Politano? E' la scelta più difficile per Gattuso, Matteo ha fatto sempre bene finora e Hirving invece è il miglior giocatore della stagione. Pneso la scelta verrà fatta anche in funzione della gara di mercoledì contro la Juventus"