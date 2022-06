Del Genio: "Spalletti non vuole Meret, è stato chiaro. Mi aspetto un suo intervento se va via anche Koulibaly"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti vuole un portiere che sa giocare con i piedi, quindi non vuole Meret. Sarà cresciuto, ma non è lui uno di quelli bravi a giocare con i piedi. Se dovesse partire anche Koulibaly allora Spalletti dovrà parlare e ammettere che questa squadra non ha più lo stesso potenziale della squadra della passata stagione. Sono andati via già diversi calciatori e non penso mai che possa dimettersi, ma è giusto che poi con tutta chiarezza parli per ammettere i veri obiettivi".