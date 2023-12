Del Genio: "Sono per la cessione di Osimhen per un motivo, vi spiego"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal della domenica, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“A Osimhen ho dato 4 perchè deve calmarsi, deve essere lucido e non deve rischiare di essere espulso: è un suo difetto e se continua così mica li portano 130 milioni sul mercato. Io adesso sono per la cessione di Osimhen, se dobbiamo vincere lo scudetto lo lego qui per 10 anni. Se dobbiamo ripartire da zero, meglio investimenti nuovi e non chi guadagna 10 milioni che non saranno tollerati da altri giocatori in sede di rinnovi”