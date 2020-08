Del Genio: "Sono contento che la Lazio abbia perso e che non abbia vinto alcun trofeo: il paragone col Napoli non regge"

Ultime calcio Napoli - Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Italia:

"Faccio un commento da tifoso, sono contento di aver battuto la Lazio. Sono contento che siano usciti sconfitti e che non abbiano vinto nulla. L'anno prossimo andranno a giocare la Champions, ma noi avremo il cerchietto della coppa Italia sulla maglia. Il paragone tra noi e loro non regge. Non so se il primo tenpo sia voluto o meno da Gattuso o è merito della Lazio. Poi nel secondo tempo è arrivato il risultato".