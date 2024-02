Del Genio: "Solo le 5 squadre in Champions possono provare a dare speranza al Napoli, ormai ci si gioca solo la carta disperazione"

Paolo Del Genio commenta il Napoli di Mazzarri dopo Milano:

"Si allontana il quarto posto, dobbiamo sperare che le squadre facciano punti in Champions anche come anche il Napoli per avere il prossimo anno 5 squadre in Champions. Perché il quarto posto ora dista 7 punti con l'Atalanta che va forte. Noi ogni partita la giochiamo in un modo, mentre le altre hanno tutte una loro identità e vanno dritti per la loro strada. Il Napoli non mostra coraggio tutta la partita e poi va alla fine con la carta della disperazione. Il Napoli ha preso 2 gol da tutti in questo periodo, solo il Napoli non è riuscito a fare gol".