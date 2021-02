Del Genio: "Siamo preoccupati per la gara di domani ma non rassegnati. Granada? I migliori sono giocatori che hanno fatto passi indietro..."

Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Siamo preoccupati per la gara di domani ma non rassegnati: i calciatori azzurri sono tutti nazionali e in grado di fare una buona gara ma dipenderà molto dalla condizione generale. Granada? I migliori del Granada sono giocatori che hanno fatto passi indietro per il loro rendimento basso. Serve continuità, manca la fiducia".