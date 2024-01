Del Genio: "Siamo al 15 gennaio ma non arrivano nuovi giocatori! Traorè viene da 4 mesi di inattività..."

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito

"Quando lo scenario è questo, bisogna rifondare. Oggi siamo al 15 gennaio, ma non arrivano giocatori nuovi. Credevo e speravo che alla luce di una situazione così chiara il Napoli potesse cambiare 4-5 giocatori per andare a giocarsi anche la Supercoppa. Non si sa chi può giocare, anche con la vicenda Zielinski che è molto particolare. Mi sembra strano che, constatato tutto, non sia successo ancora nulla sul mercato. Traorè? Non può giocare ancora dato che viene da 4 mesi di inattività".