Del Genio: "Serve un terzino sinistro se Ancelotti si fida solo di Di Lorenzo, gli azzurri devono far filotto per rientrare in corsa"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Di Lorenzo sta avendo un rendimento ottimo ed è un peccato vederlo in ruoli dove non può esprimersi al meglio. Se si fida solo di Di Lorenzo, allora Ancelotti dovrà chiedere a gennaio un terzino sinistro. Il Napoli o accorcia le distanze entro la fine del girone d'andata o possiamo anche andare in vacanza. Ci sono troppe squadre davanti quindi gli azzurri devono necessariamente fare filotto per rientrare in corsa".