Del Genio: "Se Raspadori giocherà a sinistra, non ci sarà Cajuste dal 1' ma un altro jolly. Spalletti? C'è una cosa che mi lascia perplesso"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Con Garcia si va subito al sodo, in maniera incisa. Riesce a dare più informazioni possibili e lui lo fa. Se Raspadori gioca a centrocampo, allora ci sarà Lozano a sinistra, in caso contrario ci sarà Elmas a centrocampo a sinstra e Raspa davanti a sinistra. Zielinski giocherebbe al posto di Anguissa a destra. Cajuste? Non credo possa partire titolare ma può entrare, per Natan è più difficile. Frosinone? Mentalità di gioco offensiva, comandavano le partite in B ma ora è una neopromossa che deve affrontare big italiane. Garcia ha detto che se dovesse il Frosinone andare a prenderli alti, dovrebbe cercare una alternativa e per questo penso che possa cominciare Lozano a sinistra, per sfruttare la sua velocità. Spalletti? Sembra che le idee di De Laurentiis e il Napoli sia chiare e giuste, vediamo cosa accadrà anche se mi sorprende molto il fatto che una Federazione potrebbe schierarsi dalla parte di un suo tesserato, Spalletti, ma non di una sua affiliata come il Napoli. Questo è un contenzioso tra Napoli e Spalletti non con la Federazione".