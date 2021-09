Del Genio: "Scudetto al Napoli? Sarebbe un miracolo, nessun azzurro ha mai vinto un campionato"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sulla carta secondo me non ci sono i presupposti per vincere lo Scudetto, nella squadra del Napoli nessun calciatore ha mai vinto un campionato. Inoltre, per fare quel passo in avanti serviranno degli switch da parte di tutte le seconde linee e di tanti calciatori. Se tutto questo dovesse avvenire, e sono tante le combinazioni, allora sarebbe una sorta di miracolo ed andrebbe intitolata piazza del Plebiscito a Luciano Spalletti".