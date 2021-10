Del Genio: "Sbagliatissimo incolpare Mario Rui, solo quattro difensori affidabili nel Napoli. Manolas trasmette insicurezza"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dare la colpa a Mario Rui in questo momento è sbagliatissimo. Ha il limite che sia atleticamente che in termini di tenuta mentale non riesce a reggere tutte le partite, ma il problema è che rientra tra i quattro calciatori affidabili che il Napoli ha in difesa insieme a Di Lorenzo, Koulibaly e Rrahmani. Quattro calciatori sono pochi per gestire due competizioni. In questo momento Manolas trasmette insicurezza ai compagni".