Del Genio: "Raspadori? Garcia fa bene a provarlo in più ruoli, ha detto una cosa che mi ha incuriosito"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Nel calcio odierno è anacronistico parlare di giocatori che non possono fare un determinato ruolo, sono d’accordo con Garcia che ha cercato di trovare diverse soluzioni. Raspadori mezz’ala? Dipende dalla partita, ci sono gare dove si può fare quel ruolo, come un Napoli-Frosinone al Maradona, di certo non gare contro squadre come Inter e Milan. Garcia inoltre ha parlato della possibilità di vedere Osimhen e Simeone insieme e questo è molto interessante”.