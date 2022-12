Del Genio: "Preoccupato per l’arbitro di Inter-Napoli? Fosse per me non ne parlerei mai!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Preoccupato per l’arbitro di Inter-Napoli? Fosse per me non ne parlerei mai, l’ideale sarebbe non parlarne mai. I cascatori in area di rigori? L’era delle simulazioni è finita, ormai si vede e non puoi mai ingannare il VAR. Impossibile annullare il rischio di errori, ma il VAR è servito ad abbassare il numero di questi ultimi. Napoli? Forse un po’ tutte le squadre non saranno super brillanti, ma saranno meno stressate dopo 50 giorni di riposo mentale. Ci sono tanti elementi da valutare, io credo che nessuna squadra debole diventi forte. La differenza con la scorsa stagione? A novembre e dicembre iniziarono una serie di stop fisici e la squadra fu decimata, stavolta quando è mancato qualche azzurro non è mai successo che le assenze fossero contemporanee”