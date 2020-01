Del Genio: "Politano può giocarsela con Callejon, ma non con la Samp. Demme e Lobotka dentro con Zielinski"

Ultime calcio Napoli - Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono per il mercato con più finestre ma più brevi: magari 4 volte all'anno con apertura di una settimana. Poi un mese a giugno, ma non si può fare. Ora si giocheranno tre partite in settimana, poi tante a febbraio e Politano può giocarsela anche con Callejon ma non a Genova. Demme e Lobotka? Non credo che Allan possa recuperare, potrebbero giocare con Zielinski dall'inizio".