Del Genio: "Petagna cosa porta al Napoli? Ha capacità che ad Osimhen mancano, può essere utile in alcuni frangenti"

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Tele A Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Andrea Petagna cosa porta al Napoli? Ha capacità che ad Osimhen mancano, può essere utile in alcuni frangenti pure dal primo minuto. Il Napoli ha tutto per arrivare almeno al quarto posto? È riuscito a stare al passo delle prime anche negli scontri diretti, ma dobbiamo scoprire se è stato risolto il problema sottoporta: si sono persi tanti punti contro le piccole, se ci sono nuove opzioni vorrà dire che in campo avremo soluzioni più chiare”