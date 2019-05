Del Genio: "Per Quagliarella si può fare un'eccezione nel progetto Napoli: un biennale sarebbe la soluzione perfetta"

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Per Quagliarella farei un'eccezione alla regola, lo riporterei a Napoli per tutto quello che l'ha costretto ad andare via. Ha le caratteristiche giuste per l'attacco, con un biennale si può fare. Non è un giocatore in parabola discendente perchè ha 36 anni ma corre come un ragazzino. Quest'anno c'è grande condivisione del progetto tra società ed allenatore nel migliorare l'organico. Questo non vuol dire partire con i favori del pronostico, ma aumentare il valore della rosa".